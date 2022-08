In Kiew steigt die Angst vor heftigen Raketenangriffen

Tag 181 im Ukraine-Krieg:

In Kiew die NervositĂ€t vor möglichen russischen Raketenangriffen auf ukrainische StĂ€dte, weil wichtige Feiertage anstehen. Am Dienstag begeht die Ukraine den Tag ihrer blau-gelben Staatsfahne. Am Mittwoch ist UnabhĂ€ngigkeitstag. Das Datum fĂ€llt zusammen mit einem halben Jahr der russischen Invasion, die am 24. Februar begonnen hatte. Der ukrainische MilitĂ€rgeheimdienst mahnte die BĂŒrger zu erhöhter Vorsicht: "Luftalarm ist ein ernsthaftes Signal, und alle sollten ihn beachten.“



Russland bereitet nach Angaben der Vereinigten Staaten neue Angriffe auf die Infrastruktur der Ukraine vor. "Wir haben Informationen, dass Russland in den kommenden Tagen verstÀrkt Angriffe gegen die zivile Infrastruktur und Regierungseinrichtungen der Ukraine plant", sagt ein US-Regierungsvertreter unter Verweis auf US-Geheimdienstinformationen.

"In Anbetracht der russischen Bilanz in der Ukraine sind wir besorgt ĂŒber die anhaltende Bedrohung der Zivilbevölkerung und der zivilen Infrastruktur durch russische Angriffe", so der Sprecher.