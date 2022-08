Russisches Militär soll 362 Kinder in Ukraine getötet haben

"Russische Aggressoren haben seit Beginn der russischen Invasion bereits 362 Kinder in der Ukraine getötet." Dies teilte die Generalstaatsanwaltschaft laut der ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform auf Telegram mit. Zudem seien mit Stand Freitag früh 716 verletzt worden, schrieb Ukrinform. Eine unabhängige Bestätigung für diese "vorläufigen Angaben" gab es keine.

Die meisten Kinder waren demnach in der Region Donezk (376), in der Region Charkiw (202), in der Region Kiew (116), in der Region Tschernihiw (68), in der Region Luhansk (61), in der Region Mykolaiv (60), in der Region Cherson (55) und in der Region Saporischschja (40) betroffen. Insgesamt seien 2.328 Bildungseinrichtungen von den russischen Streitkräften beschädigt worden. Davon wurden 289 Einrichtungen vollständig zerstört.