Uljanow, der seinen in englischer Sprache verfasstem Tweet in Folge löschte, fühlte sich am Samstag missverstanden. Er trete "natürlich nicht" für einen Völkermord an den Ukrainern ein, erklärte er in einem Telefonat mit der APA. "Wenn Sie lesen, was ich in den letzten Jahren auf Twitter schreibe, werden sie nichts Verächtliches in Bezug auf das ukrainische Volk finden", sagte der Diplomat. Vielleicht hätte er jedoch in seinem Publikation anstelle eines Rufzeichens besser ein Fragezeichen schreiben sollen, gab er sich selbstkritisch. "Ich habe aber auf die Mitteilung von Selenskyj emotional reagiert - wieder nur Waffen, keine Diplomatie", erläuterte er.

Der zuletzt vor allem auch als russischer Verhandler bei den Wiener Atomgesprächen mit dem Iran tätige Uljanow ist nicht der erste russische Diplomat in Wien, dessen Aktivitäten in sozialen Netzwerken für Diskussionen sorgen. Auch der in Wien für Abrüstungsverhandlungen zuständige Konstantin Gawrilow brachte sich Mitte August mit Twitter eine parlamentarische Anfrage der NEOS bei Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) ein. Der hochrangige russische Diplomat hatte zuvor eine Twitter-Meldung geteilt, in der ein selbsterklärter Stalinist die Wiedereinführung eines stalinistischen Staatsterrors in Russland forderte. Gawrilows persönliche Einstellung zu dieser Forderung war dabei jedoch unklar geblieben.