Alles Sommertheater: Was Sie heuer sehen müssen (und was nicht)

Es ist Sommer, und das heißt auch: Wer mit dem Auto einmal falsch abbiegt, landet zwischen Litschau und Kobersdorf mit guter Wahrscheinlichkeit bei einer Theater- oder Musiktheateraufführung. Um nicht die Orientierung zu verlieren, finden Sie hier die gesammelten KURIER-Kritiken der heurigen Sommertheater-Saison - mit regelmäßigen Updates nach den kommenden Premieren.

Aktuell: Premierenreigen bei den Festspielen Reichenau

Am Montagabend haben die heurigen Premieren in Reichenau begonnen. Zum Auftakt mit Werfels "Eine blassblaue Frauenschrift" gab es Gedenken an Peter Matic. Und so sehenswert ist die Aufführung.

Am Dienstagabend ging es mit Iwan Turgenjews „Ein Monat auf dem Lande“ weiter. "So eine Sommerfrische kann ziemlich langweilig sein", lautet der erste Satz der Kritik (die aber anders weitergeht).

Perfektes Sommertheater in Schwechat

Nicht immer treffen sich auch im Sommer der Publikumsgeschmack, die Vorstellungen der Intendanten und das Urteil der Kritiker. In Schwechat aber hat es heuer geklappt. Dort gab es mit Nestroys eher unbekanntem Stück "Wohnung zu vermieten" heuer die perfekte Sommertheaterpremiere.

Nestroy auch bei den Schlossspielen Kobersdorf

Wolfgang Böck kann das Jahr 2018 nicht toppen: Imvorigen Sommer gab es bei den von ihm geleiteten Schlossspielen 100 Prozent Auslastung. Heuer bringt Böck Nestroys "Mädl aus dxer Vorstadt" auf die Bühne. Das Ergebnis wurde bejubelt.

Anna Netrebko erstmals in Verona

Sommerkultur gibt es auch anderswo, etwa: Große Opernhits in der Arena die Verona. Dort war heuer erstmals Starsopranistin Anna Netrebko zu Gast - und die letzte Regiearbeit des großen Franco Zeffirelli zu sehen. Lohnt sich die Reise?

Und: Der Sommer ist noch lang! Es folgen viele weitere Kritiken.