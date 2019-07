"Maß für Maß" in Haag: Slapstick im Wilden Westen

Zwischen Neusiedler- und Bodensee wird Sommertheater gespielt. Jede Gemeinde mit einer (halbwegs) herzeigbaren Freiluftbühne und einem kulturinteressierten Bürgermeister bietet Unterhaltung. Der Adel fährt nach Salzburg, der Rest in die Provinz. Die Gelsen sind überall. Auch in Haag. Das kleine schmucke Städtchen im niederösterreichischen Mostviertel hat sich in der jüngsten Sommertheater-Geschichte als beliebte Anlaufstelle etabliert. Seit 2000 wird hier vor toller Kulisse mit viel Leidenschaft und Engagement unterhalten. Dieses Jahr setzt man erneut auf William Shakespeare. So wollte es der Intendant Christian Dolezal, der „Maß für Maß“, ein Lehrstück über die Verführungskraft der Macht, von Alexander Pschill und Kaja Dymnicki neu deuten ließ. Das verheiratete Regie-Duo machte aus der Tragödie eine luftig-lockere, sommerlich-spritzige Komödie, die am Mittwochabend Premiere hatte.