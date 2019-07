Lehár Festival: Pointierte Kritik an der Obrigkeit

Denn wieder steht ein Werk eines jüdischen Komponisten auf dem Programm: „Pariser Leben“ von Jacques Offenbach. Der Sohn eines Kantors der Kölner Synagoge war bereits als 14-Jähriger nach Frankreich ausgewandert. Zwar wurde Offenbach seiner Frau zuliebe katholisch, aber die Nazis verboten trotzdem rund 70 Jahre später seine Melodien – als „jüdische Machwerke“.

Skandalträchtig war das „Pariser Leben“ schon 1866 bei der Uraufführung, weil die Operette Liebe und Lust in für damalige Zeiten in ungewohnt freizügiger Weise auf die Bühne brachte. Intendant Enzinger kommt Offenbachs Werk gerade recht, weil es vor Satire und Kritik an den Verhältnissen und der Obrigkeit nur so strotzt.

Unterhaltung, die zugleich der Gesellschaft auf den Zahn fühlt, ist ganz im Sinne Enzingers – und das hat auch mit der Geschichte der K.u.K.-Kurstadt zu tun. Kaiser Franz Joseph verbrachte 82 Sommer in Ischl. Und wenn er nicht gestorben wäre, dann wären die Rehe und Hirsche in den Wäldern rundherum bis heute nicht sicher. 50.000 Tiere soll der schießfreudige Jagdherr in dieser Gegend zur Strecke gebracht haben. Und auch die eine oder andere Dame war angeblich vor kaiserlichen Nachstellungen nicht sicher.