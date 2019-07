"Land des Lächelns" in Mörbisch: Großes Spektakel mit Rührseligkeit

Als der gigantische Drachenkopf, begleitet von Feuerfontänen, um die Ecke biegt und dann fast die gesamte Bühne dominiert, brandet im Publikum starker Applaus auf. Er schaut aber auch imposant und bedrohlich aus, kann mit seinen Augen gefährlich rot funkeln und durch die Nase Rauch blasen.

Auch sonst beeindruckt bei Franz Lehárs „Das Land des Lächelns“, der diesjährigen Operettenproduktion der Seefestspiele in Mörbisch, das Bühnenbild von Walter Vogelweider. Es ist das zweite Jahr unter der künstlerischen Leitung von Peter Edelmann, der es zu seinem Credo gemacht hat, nur die erste Garde dieses Genres auf der größte Open-Air-Operettenbühne der Welt am Neusiedler See zu zeigen.