Reichenau: So ist "Eine blassblaue Frauenschrift"

Gedenken an den unvergleichlichen Peter Matić, der bei der Eröffnungsproduktion der diesjährigen Festspiele Reichenau den Minister in der Bühnenadaption von Franz Werfels Erzählung „Eine blassblaue Frauenschrift“ hätte spielen sollen. Zehn Tage vor der Premiere ist Peter Matić aber überraschend im Alter von 82 Jahren verstorben; mit einer kurzen Ansprache würdigte das Intendanten-Ehepaar Renate und Peter Loidolt den singulären Schauspieler.

Doch das Leben am Theater geht weiter – so wäre es wohl auch im Sinne von Peter Matić gewesen. Mit Thomas Kamper wurde kurzfristig ein Ersatz gefunden, und so konnte diese „Blassblaue Frauenschrift“ doch plangemäß über die Bühne gehen.