Festspiele Reichenau: So ist Turgenjews „Ein Monat auf dem Lande“

So eine Sommerfrische kann ziemlich langweilig sein. Zumindest dann, wenn man alles hat im zaristischen Russland und sich die Zeit mit Teetrinken, Kartenspielen, kleinen Intrigen und mehr oder minder interessanten amourösen Begierden vertreiben muss. Genau dies ist das Los der Protagonisten in Iwan Turgenjews Komödie „Ein Monat auf dem Lande“, die Hermann Beil für die Festspiele Reichenau im Neuen Spielraum in Szene gesetzt hat.