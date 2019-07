Musicalsommer Amstetten: Exemplarische "Rocky Horror Show"

Sehr selten kann ein Kritiker sein Brevier an Superlativen gewissenhaft zur Anwendung bringen. Der Musicalsommer in Amstetten hat es endgültig geschafft, mit der exemplarischen Inszenierung des Genre-Klassikers „Rocky Horror Show“ in den Musical-Olymp aufzusteigen (Termine und Karten gibt es hier). Und dies ohne jegliches Wenn und Aber, einfach exzellent. Mit einem Transfer nach Wien hätte man zweifellos einen Long-Runner sichergestellt.

Mit der Ankündigung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Intendant Johannes Kropfreiter zum Ende seiner zwanzigjährigen Dienstzeit das „Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich“ zu vergeben, hat man ihm zu Recht auch kein schöneres Geschenk in Verbindung mit dieser Produktion machen können.