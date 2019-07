Festspiele Reichenau: So ist "Die Schönen und Verdammten“

Gespielt wird meist auf sehr hohem Niveau. So ist Daniel Jesch ein exzellenter Anthony, dessen Weg in den (finalen) Wahnsinn unter die Haut geht. Jesch wandelt sich vom feschen Dandy zum körperlichen und seelischen Wrack mit atemberaubender Intensität. An seiner Seite macht Wanda Worch als lebenshungrige, keine Regeln kennende Gloria einen auf Marilyn Monroe, mit allen Schattenseiten des Daseins.

Johanna Arrouas als Glorias Freundin Muriel, Claudius von Stolzmann als Dick und Tobias Voigt als Maury sind eine darstellerisch fabelhafte Clique. Christoph Zadra, Kimberly Rydell, Cornelia Lippert, Gerhard Roiss als bedrohlicher Einflüsterer sowie Rainer Friedrichsen als extrem widerwärtiger Großvater ergänzen gut. Mit diesen „Schönen und Verdammten“ macht Reichenau auf großes Kino.