Salzburger Festspiele: Alle Konzert-Kritiken auf einen Blick

Der Start mit dem "Jedermann" ist gemacht, ab Samstag folgen die großen Opern und das theatralische Nicht-Pflicht-Programm bei den Salzburger Festspielen . Inzwischen aber gibt es schon zahlreiche Konzerte, die bis in den August reichen. Der KURIER versammelt hier, laufend ergänzt, alle Kritiken aus dem Konzertprogramm - die neuesten sind oben, je weiter unten, desto älter.

Václav Luks mit Werken von Bach und Zelenka

Bereits in den ersten beiden Jahren seiner Intendanz der Salzburger Festspiele verblüffte Markus Hinterhäuser mit seinen präzise abgestimmten Programmen. In der aktuellen Ausgabe demonstrierte er mit zwei außerordentlichen Konzerten im Mozarteum am Sonntag des Eröffnungswochenendes der „ Ouverture spirituelle“, dass noch eine Steigerung möglich ist.