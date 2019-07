"Don Quichotte" in Bregenz: Eine wirklich traurige Gestalt

Die Szene (eine alte Dorfidylle) und die Kostüme sind traditionell (Ausstattung: Julia Hansen). Nach einer, so wie alle anderen, ewig langen Umbaupause, dann der Bruch: Wir sind im Heute angelangt und zwar in einem Badezimmer, wo sich der Titelheld duscht und rasiert. Dann beginnt er den Ventilator, der plötzlich riesig wird, mit Rasierschaum, Klobürste als Schwert sowie Klodeckel als Schild wie auch mit Klorollen und dem Duschschlauch zu bekämpfen. Mit Spiderman-Anzug gelingt es ihm , den Banditen den Schmuck der Dulcinea abzunehmen. In einem modernen Büro folgt die Ablehnung des Heiratsantrags, Don Quichotte stirbt schließlich im Theater im Theater in seiner Rüstung.