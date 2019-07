Klosterneuburg: "Hoffmanns Erzählungen“ überzeugend gelöst

Mit Regisseur François de Carpentries hat man wieder einen ideenreichen Vollprofi geholt, der in Hans Kudlichs sehr praktikablem Bühnenbild die Geschichte rund um den Dichter Hoffmann und seine gescheiterten Frauenabenteuer mit Witz und Dämonie erzählt. Denn Carpentries setzt weniger auf große Tableaus, als vielmehr auf intime Konstellationen. Das funktioniert wirklich gut. So kommen Offenbachs wie auch Hoffmanns Nachtwelten auch dank der passenden Kostüme von Karine van Hercke bestens zur Geltung. Szenisch läuft – von minimalen Durchhängern abgesehen – also alles wie am Schnürchen. Dass muss man erst einmal so schaffen.

Und die musikalische Seiten? Hier passt sich Dirigent Christoph Campestrini der Szenerie an und sorgt am Pult der gut geprobten Beethoven Philharmonie für meist feinsinnige Klänge. Dass Campestrini auch den Sängern – in Klosterneuburg wird nichts verstärkt – ein idealer Partner ist, verdient ein Sonderlob.