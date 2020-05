Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Strahlend sonnig: Den ganzen Tag über ist es strahlend sonnig, und zwar in ganz Österreich. In Teilen Nieder- und Oberösterreichs wie in der Steiermark können sich in der Früh noch ein paar Wolkenfelder halten, lösen sich aber rasch auf. Vor allem im Osten noch einmal lebhafter bis kräftiger Nordwestwind. Tageshöchsttemperaturen 16 bis 25 Grad.