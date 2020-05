Nach Kritik: Helfer darf nicht mehr im Wiener Covid-Zentrum arbeiten

Eigentlich hätte Karim Rihan in der Nacht auf Mittwoch seinen Dienst als Schleusenwart im Covid-Betreuungszentrum Messe Wien absolvieren sollen. Doch am Dienstag wurde der freiwillige Zivildiener von seinem Dienstgeber, dem Arbeiter-Samariterbund ( ASBÖ), telefonisch informiert, dass er nicht mehr an seinem Arbeitsplatz zu erscheinen habe. Er habe gegen die Verschwiegenheitspflicht verstoßen.

Was war passiert? Rihan, der im Herbst für die Wiener Neos als Bezirks- und Gemeinderat kandidieren will, hatte die in seinen Augen chaotischen Zustände publik gemacht, die sich vergangenes Wochenende im Betreuungszentrum abgespielt hatten. Wie berichtet, wurden dorthin 300 Asylwerber übersiedelt und unter Quarantäne gestellt, nachdem in ihrem Quartier in Erdberg 26 Covid-Infektionen festgestellt worden waren.