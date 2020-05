Millionendeal bei Anker-Fabrik: Wie viel verdient Ex-Kanzler Faymann daran?

Was hat nun der frühere Bundeskanzler an diesem Deal verdient? Das kann man nur über den Daumen hochrechnen. Sind elf Millionen Euro Cash geflossen, würde Faymanns Firma theoretisch auf einen Anteil von 660.000 Euro kommen. Doch davon sind wahrscheinlich noch diverse Kosten abzuziehen.

Wird der Kaufpreis durch eine Umwidmung des Ankerbrotareals noch um fünf Millionen Euro auf 46 Millionen Euro nachgebessert, fließen so alleine 300.000 Euro an die Faymann-Firma. Da Faymann und Euler-Rolle je 50 Prozent an der Firma halten, müssen die Beträge noch durch zwei geteilt werden. Und am Ende müssen diese Einnahmen noch versteuert werden.

Übrig dürfte für Faymann bei dem Deal wohl etwa das Jahresgehalt eines Bundeskanzlers bleiben. Das sind rund 300.000 Euro brutte beziehungsweise 180.000 netto.