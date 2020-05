"Chaos" Kindergarten: Betreuung ohne Masterplan

Dass die Kinder beim Eingang an die Pädagoginnen übergeben werden, funktioniere in Wien gut, in anderen Bundesländern weniger. Es fehle an allgemein gültigen Richtlinien, wie etwa wie viele Kinder pro Gruppe angemessen seien und Information.

Vom Arbeitgeber „gut informiert“ fühlen sich in vielen Bundesländern nur 49 Prozent, in Wien sind es 64 Prozent. Aber auch dort gibt es Kritik. „Wir sind völlig ungeschützt, wir erfahren keinerlei Wertschätzung oder Rückendeckung“, sagt eine Wiener Elementarpädagogin zum KURIER. Sie will anonym bleiben.

In den Schulen sei alles penibel geregelt – die Gruppengröße, wie viele Kinder wann und wo anwesend sein dürfen. Über die Kindergärten kann jedes Bundesland – und jeder Träger – selbst bestimmen. Im Kindergarten in Eisenstadt regelt man das so: Die Eltern geben ihre Kinder an der Tür ab – bei Pädagoginnen, die Maske tragen.