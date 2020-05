Pool-Anbieter: "Werden von Bestellungen überrollt"

Das Traditionsunternehmen mit Sitz und Produktion in Schwertberg/OÖ zählt zu Europas führenden Anbietern von Pools samt Zubehör wie Filteranlagen, Reinigungsroboter, Wasserpflege oder aufblasbare Fun-Produkte fürs Planschen. Steinbach ist auch wichtiger Vertriebspartner für Intex, einem der größten Poolhersteller der Welt. Geliefert wird an Baumärkte ebenso wie an Diskonter wie Hofer.