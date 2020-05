Steilpass aus Deutschland: Wie es im österreichischen Fußball weitergehen soll

Der Blick nach Deutschland hat Tradition, auch im Fußball. „Von großem Interesse ist die Entscheidung, die in Deutschland unmittelbar bevorsteht“, kündigte Gesundheitsminister Rudolf Anschober an. Seine Beamten hatten das Bundesliga-Konzept für Geisterspiele zurückgewiesen. Das deutsche Konzept, das mit dem aus Österreich beinahe ident ist, wurde Mittwochnachmittag in einer Verhandlung von Kanzlerin Angela Merkel mit den Landeschefs hingegen angenommen. Sogar einstimmig. Ab Mitte Mai wird in den ersten beiden Bundesligen gespielt. Am Donnerstag dürfen die Klubs offiziell bestätigen, dass es sogar schon am 15. Mai um Punkte geht.

Was bedeutet das für Österreich? Bei einem KURIER-Rundruf wird einhellig von „neuem Mut“, „großer Hoffnung“ und „einem sehr guten Zeichen“ gesprochen.