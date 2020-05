Liga-Abbruch? Nicht nur die Austria würde vor dem Ende stehen

Aber nicht nur in Österreich ziert sich die Politik bei den Geisterspielkonzepten. Auch in Deutschland wird auf Zeit gespielt. Eigentlich sollte am Donnerstag eine politische Entscheidung fallen. Diese soll aber nun wenigstens früher als in Österreich, nämlich am 6. Mai, nachgeholt werden. Da tagen Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer erneut.

Der Spiegel berichtet, dass das Geisterspiel-Konzept ebenfalls leicht modifiziert wird, um die Zweifel der Politiker und Gesundheitsexperten auszuräumen. Es geht hier auch darum, zu verhindern, dass gesamte Teams in Quarantäne müssen. Demnach sollen auch die Familienmitglieder der an den Spielen beteiligten Personen getestet werden, diese sollen in der Zeit der Geisterspiele ihre sozialen Kontakte einschränken. Als erster Klub kündigte RB Leipzig für Anfang nächste Woche die Rückkehr ins Teamtraining an, sofern die Corona-Tests bei allen Spielern negativ ausfallen.