Vor dem Bundesliga-Neustart: Testen Sie ihr Wissen

Der Israeli Shon Weissman (WAC) führt mit 22 Toren in 22 Spielen die Torschützenliste der österreichischen Bundesliga an. Es folgen der Salzburger Patson Daka aus Sambia (17 Tore) und der Ex-Salzburger Erling Haaland aus Norwegen (16 Tore). Stürmer aus dem Ausland geben also in der österreichischen Topliga den Ton an – und das nicht erst in der gerade wegen der Coronavirus-Krise unterbrochenen Saison.

Der KURIER hat im Archiv gegraben und vor dem geplanten Neustart der Bundesliga 15 Fragen zu Legionären in der österreichischen Liga-Geschichte formuliert. Testen Sie ihr Wissen! Viel Spaß!