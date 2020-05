Pleite-Paragraf vor dem Aus: Bundesliga-Klassenerhalt trotz Konkurs

Laut KURIER-Recherchen soll bei der Hauptversammlung am Donnerstag der Pleite-Paragraf gestrichen werden. Betroffene Klubs dürften auch nach einer Insolvenz in der obersten Spielklasse teilnehmen. Die nötige Mehrheit dafür scheint gesichert, weil die meisten Vereine bis spätestens Winter ohne frisches Geld in Insolvenzgefahr geraten würden.

Verhandelt werden muss freilich noch, mit wie vielen Minuspunkten ein Konkurs in der kommenden Saison (wann immer die auch startet) bestraft wird. In Deutschland sind es aktuell neun Zähler.