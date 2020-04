Doppelpass von Rapid und Austria im Bundesliga-Machtspiel

Kraetschmer stellt klar: „Bei aller Rivalität sitzen Rapid und Austria in einem Boot. Jetzt ist Gemeinschaft gefordert.“ In Wien und in der Liga. Nach Jahren der offenen Abneigung haben die Vereine in der Krise zueinandergefunden. „Ich mache keinen Hehl daraus, dass sich Rapid und Austria derzeit sehr intensiv austauschen.“