Wurde beim LASK gegen das Stadion-Betretungsverbot verstoßen?

Am Dienstag geht es auch beim ersten LASK-Verfolger Salzburg los. Trainiert wird im Trainingszentrum Taxham – wie vom Gesundheitsministerium vorgeschrieben – in vier Kleingruppen zu je sechs Spielern (darunter auch ein Torhüter). Zwei Gruppen kommen am Vormittag zusammen, zwei am Nachmittag. Benutzt werden neben den Kabinen im Trainingszentrum auch jene in der nahen Red-Bull-Arena – damit es zu keinem Kontakt der vier Gruppen kommt.

Alle verletzten Salzburger Spieler wie etwa Hwang oder Junuzovic sind während der Zwangspause wieder fit geworden. Fehlen wird nur Mo Camara. Der 20-Jährige war Anfang März wegen eines Todesfalls in der Familie in seine Heimat Mali gereist, die Rückkehr war aufgrund der Reisebeschränkungen bisher noch nicht möglich.