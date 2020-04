Vor 7 Jahren: Der Red-Bull-Torjäger, der aus dem Kreißsaal kam

Der dreifache Papa sollte in den 45 Minuten eine Leichtigkeit zeigen, wie er sie davor in Salzburg noch nie an den Tag gelegt hatte. Soriano erzielte an diesem denkwürdigen nicht nur seine Saisontore 23, 24 und 25, sondern hätte bei etwas Schussglück noch drei weitere Treffer erzielen können.

Seine Tore wurden damals auch in seiner Heimat Spanien registriert: Die Sporttageszeitung AS berichtete auf ihrer Internetseite schon am Samstagabend über Sorianos Kunststück. Dass er kurz davor zum dritten Mal Vater geworden war, hatte sich allerdings noch nicht herumgesprochen.