Corona-Krise: Verwirrung um positive Tests beim LASK

Als erster österreichischer Fußball-Bundesligist nahm der LASK am Montag das Kleingruppentraining auf. Ermöglicht wird der Trainingsstart durch eine Verordnung des Gesundheitsministeriums, die am Montag in Kraft tritt und Einheiten mit je sechs Spielern erlaubt.

Bereits am Samstag waren Spieler und Betreuer des LASK Coronavirus-Tests unterzogen worden, die Ergebnisse sorgten jedoch für Verwirrung. Bei einer kurzen Pressekonferenz mit Präsident Siegmund Gruber, Vizepräsident Jürgen Werner, Trainer Valerien Ismael und Kapitän Gernot Trauner gab der Klub bekannt, dass zwei Akteure des Klubs positiv getestet worden seien.