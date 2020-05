Zalando erwartet wegen Viruskrise 2020 Umsatzwachstum

Der Online-Modehändler Zalando erwartet heuer trotz der Virus-Auswirkungen ein Umsatzwachstum zwischen zehn und 20 Prozent. Zudem werde mit einem bereinigten Gewinn ( Ebit) zwischen 100 und 200 Millionen Euro gerechnet, teilte der Konzern am Mittwochabend mit. Ende März hatte Zalando seine Jahresprognose wegen der Viruskrise zurückgezogen.

Von Offline zu Online

Wachstumstreiber seien unter anderem die Verschiebung der Kundennachfrage von Offline nach Online und die beschleunigte Zunahme des Plattform-Geschäfts, teilte das im MDax notierte Unternehmen nun mit. "In Zeiten, in denen der stationäre Handel in vielen Ländern Europas durch Ausgangsbeschränkungen stark betroffen ist, verlagern Marken größere Anteile ihres Geschäftes ins Digitale, um ihre Kunden weiterhin erreichen zu können."