Trump nennt Coronavirus "schlimmer als Pearl Harbor und 9/11"

Bei den Anschlägen vom 11. September waren rund 3.000 Menschen getötet worden, die meisten von ihnen im New Yorker World Trade Center. Beim japanischen Angriff auf Pearl Harbor im Jahr 1941, der zum Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg führte, wurden rund 2.400 Menschen getötet. An den Folgen von Covid-19 sind in den USA bereits mehr als 71.000 Menschen gestorben.

Erneute Vorwürfe an China

Das Coronavirus hätte die USA nie treffen dürfen, sagte Trump weiter – und machte erneut China für die weltweite Pandemie verantwortlich: Das Virus hätte in China „gestoppt“ werden können, das sei aber nicht geschehen.

Trump äußerte sich auch zu der Frage, warum er gestern zunächst eine Auflösung der Coronavirus-Taskforce angekündigt hatte, diese Ankündigung aber später wieder zurückzog. „Ich hatte keine Ahnung, wie beliebt die Taskforce ist“, sagte der Präsident im Weißen Haus. Das sei ihm erst bewusst geworden, nachdem er deren Aus verkündet hatte.

Kehrtwende bei Auflösung der Taskforce

Vizepräsident Mike Pence hatte gestern erklärt, das für das Coronavirus-Krisenmanagement zuständige Gremium solle Ende Mai oder Anfang Juni aufgelöst werden. Trump bestätigte das, bevor er heute eine Kehrtwende vollzog.