Donald Trump besichtigt Maskenfabrik ohne Maske

Der Besuch des Präsidenten in der Schutzmaskenfabrik „Honeywell International Inc.“ in Phoenix, Arizona, am Dienstag hätte nicht skurriler ablaufen können.



Während Donald Trump mit großem Gefolge die Maskenfabrik besuchte und dabei keine Maske, sondern eine Schutzbrille trug, plärrte aus den Lautsprechern der James Bond Song „Live and Let Die“ von Guns N’Roses.



Die Corona-Krise spaltet die Amerikaner weiter: In das Trump-Lager, das das Ausmaß der Pandemie nicht wahrhaben will und in die anderen, die nicht glauben können, wie ihr Präsident mit dieser Krise umgeht.