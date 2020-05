Corona-Taskforce für 1.000 Ausflugsziele

Um lange Warteschlangen an Ticketschaltern zu vermeiden, sollen Ausflugsziele den Onlineverkauf forcieren und Besuchern in Echtzeit Auskunft über den aktuellen Andrang geben. „Wir arbeiten an einer landesweiten Übersicht zu freien Kapazitäten der Ausflugsziele. Diese Informationsplattform soll bereits in zwei Wochen online gehen und den Gästen einerseits Orientierung geben und andererseits auch auf die Notwendigkeit der Online-Buchung hinweisen“, sagt Danninger. Alle Bestrebungen haben zum Ziel, unnötige Personenkontakte zu vermeiden.