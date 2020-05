SPÖ-Befragung: Rendi weist Zweifel an Ergebnis zurück

Wie will sie in Zukunft mit den verschiedenen Flügeln in der Partei und den doch recht dominanten Landesparteichefs wie Hans Peter Doskozil im Burgenland und Georg Dornauer in Tirol zurecht kommen?

Sie sehe keinen Widerspruch, sagte Rendi-Wagner. "Man darf Ideen und Positionen nicht gegeneinander ausgespielen", sagte sie. Sie freue sich, dass Doskozil in allen Interviews für den Mindestlohn eintritt. "Das zeigt, dass er für soziale Gerechtigkeit brennt."

Alle würden ihre Beiträge leisten, um die Folgen der Coronakrise zu bewältigen. "Denkverbote werden uns nicht weiterbringen."