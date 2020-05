SPÖ-Mitgliederbefragung: Frauen sicherten Rendi-Wagner den Parteivorsitz

Da stand sie nun im schwarzen Blazer, die Beine fest am Boden. Mitten in der mächtigen Markthalle zu St. Marx. Die Sitzung des SPÖ-Vorstandes war gerade zu Ende gegangen. Vier Stunden hatte man diskutiert.

Aber Müdigkeit? Nein, die war jetzt kein Thema. Nicht heute, nicht hier. Pamela Rendi-Wagner fühlte sich, wie man so schön sagt, sauwohl. Und das Einzige, wogegen sie an diesem Nachmittag ständig zu kämpfen hatte, war das leichte Schmunzeln, dass sich in ihrer Rede immer wieder Platz verschaffte.