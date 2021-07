In Deutschland schießt die Zahl der Corona-Infektionen nach oben. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Dienstag 1.183 neue Positiv-Tests - das sind 83 Prozent oder 537 mehr als am Dienstag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter auf 10,9 von 10,3 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben.

In den Flutgebieten wächst zudem die Sorge, dass sich die Infektion unter den Helfern und in den Notunterkünften ausbreiten könnte. Die Landesregierungen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz planen deshalb nach einem Bericht des Redaktionsnetzwerkes Deutschland (RND) Sonderimpfaktionen in den betroffenen Gebieten.