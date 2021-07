Mathematiker vor Öffnungen: "Sollten zumindest ein Schutzniveau aufrechterhalten"

Am Donnerstag wird die Corona-Taskforce über weitere Öffnungsschritt bzw. auch punktuelle Verschärfungen der Maßnahmen beraten.

Im Gespräch mit dem KURIER erklärt Komplexitätsforscher Peter Klimek, warum das nötig ist: "Wir beobachten eine von der Delta-Variante getriebene neue Welle rund herum in Europa. Das liegt auch daran, dass es jetzt wieder mehr Superspreading Events gibt", sagt er. Unterm Strich hätten sich die Fälle in den vergangenen zehn Tagen verdoppelt. "Wir gehen davon aus, dass sich das auch in den nächsten Wochen fortsetzt", sagt Klimek.

Besonderes Augenmerk legen die Forscher nun darauf, welche Altersgruppen betroffen sind. Klimek: "Der sprunghafte Anstieg findet vorwiegend unter den jungen Leuten statt. Das ist also nicht sonderlich besorgniserregend. Aber auch bei den Älteren steigen die Zahlen."