Der Impfbus in Linz hat Samstagnachmittag zum ersten Mal am Pichlinger See halt gemacht. 36 Impfungen wurden durchgeführt. Es hätten überwiegend Badegäste das Angebot für die Impfung mit dem Vakzin von Johnson & Johnson in Anspruch genommen: "Die meisten Menschen kamen in der Badekleidung zum gut sichtbaren Impfbus", sagte Martin Hofer vom Roten Kreuz Samstagabend zur APA.

Die Zahl der verabreichten Impfungen sei im guten Durchschnitt und man werde die Station am Pichlinger See daher bei prognostizierten Badetemperaturen auch zukünftig am Samstagnachmittag beibehalten. Der Impfbus in Linz, in dem mit dem einmal zu verabreichenden Vakzin von Johnson & Johnson gespritzt wird, startete am Montag, 19. Juli. Er hält Montag bis Samstag von 9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 17.00 Uhr an sieben fixen und drei optionalen Haltestellen - Interspar Industriezeile, AMS Bulgariplatz, Interspar Salzburger Straße, Maximarkt Neue Heimat, Ebelsberg / Wiener Straße, Einkaufszentrum Aufwiesen, Solar City/Luna Platz und optional Pichlinger See, Parkplatz Schörgenhubbad und Posthof. Geimpft wird von Mitarbeitern des Roten Kreuzes und des Arbeiter-Samariterbunds.