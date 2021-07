In diesen Ländern gilt bereits eine Impfpflicht

Nicht nur in Österreich wird heiß über eine verpflichtende Schutzimpfung für bestimmte Berufsgruppen diskutiert, ähnliche Debatten stehen gerade in etlichen Ländern der Welt auf der politischen Tagesordnung. Dabei lassen sich bestimmte Trends erkennen: Aufgrund der hohen Zahl an Clustern in Institutionen des Gesundheitswesens wie Krankenhäusern oder Pflegeheimen steht vielerorts eine Impfpflicht für Gesundheitspersonal im Raum. Aber auch wenn es um den Zutritt zur Nachtgastronomie oder zu Großveranstaltungen geht, wird immer wieder ein verpflichtender Impfnachweis gefordert.

Während sich die deutsche Bundesregierung mit ihrer klaren Haltung gegen eine Impfpflicht als Ausnahme präsentiert, gibt es einige Staaten, die bereits eine solche für bestimmte Berufsgruppen eingeführt oder angekündigt haben. Ein kurzer Überblick: