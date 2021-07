Wirt erteilt Gastro-Sprecher Pulker nach Impfpflicht-Sager Hausverbot

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder unten für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Um als Gast die Nachtgastronomie besuchen zu dürfen, gilt seit heute die 2G-Regel: Man muss also geimpft sein oder einen PCR-Test vorlegen können. Dafür brauche es aber eine Ausrollung der Testungen in den Ländern, so Mario Pulker, Obmann der Gastronomie in der Wirtschaftskammer. Der KURIER berichtete.

Zudem forderte er eine generelle Impfpflicht: „Die, die sich nicht impfen lassen, müssen halt draußen bleiben.“ Das Statement sorgt aber nicht nur für Begeisterung bei den Wirten im Land. Nikolaus Saahs vom Nikolaihof Wachau war so erbost, dass er Pulker via Facebook ein "lebenslanges Hausverbot" aussprach.