Marillenernte: Das Original ist zurück

Ertragseinbruch

Vorüber ist mittlerweile schon die Erntezeit der Erdbeeren. Mit 550 bis 600 Hektar liegt das Hauptanbaugebiet hier ebenfalls in Niederösterreich. „Die Ernte war durchaus gut“, zeigt sich Lukas zufrieden. Lediglich durch den Regen in der letzten Phase seien die Erträge eingebrochen. Auch die Kirschenernte ist im Land so weit abgeschlossen. Bevor steht jedoch noch die Zwetschken-Ernte, wo laut Lukas der „Besatz momentan sehr gut ist“.

Noch vielversprechender sieht die Ertragsprognose bei den niederösterreichschen Äpfeln aus. „Während der Blüte hatte man bei den Äpfeln mit massiver Frostproblematik zu kämpfen. Mit Frostberegnungen konnte man aber gut dagegen vorgehen und wir rechnen mit einer sehr guten Ernte“, erläutert der Experte. Der Apfel ist im heimischen Steinobst-Anbau der Spitzenreiter, 600 bis 700 Hektar sind dem Erwerbsobst gewidmet. Dennoch sei diese Sparte österreichweit „fest in steirischer Hand“, so Lukas. Die frühesten Sorten können bereits Mitte August geerntet werden, die Haupterntezeit ist aber von September bis Oktober. „Danach folgt noch die Erntezeit auf unseren kleinen, aber feinen Birnenflächen“, führt Lukas aus. Was den Ertrag betrifft, seien bisher keine negativen Faktoren auffällig geworden.

Für den intensiven Erwerbsobstbau werden in NÖ 2.700 Hektar genutzt, vor 20 Jahren waren es gerade einmal 700 Hektar.