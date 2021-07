Kremser Kaiserschmarren für Londoner East End

Kuchenvorrat

Beim Betreten des Gassenlokals mit Backsteinwänden und Holztischchen fällt der Blick auf die leuchtend rote Kaffeemaschine, darüber die roten Kaffeetassen mit dem ikonischen weißen Meinl-Profil. Im Fenster wartet Sachertorte und soeben trägt Mona Saad eine Portion Apfelstrudel zu den Gästen ins Freie. Der Kuchenvorrat ist an diesem Sommernachmittag fast ausverkauft. Trotz der eigentlich so vielfältigen Österreichischen Küche sind in der englischen Millionenmetropole Lokale mit diesem Fokus Mangelware. So unbekannt seien vielen die Speisen, sagt Carly Churchill, dass neue Gäste oft verdutzt fragen würden: „Austrian? Do you mean Australian Twist?"