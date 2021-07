England: Johnson kündigt Impf-Pflicht für Nachtklubs und Events an

Die britische Regierung will in England ab Herbst verpflichtende Corona-Impfnachweise für Nachtklubs und Großveranstaltungen verlangen. "Manche der größten Vergnügen und Möglichkeiten des Lebens werden zunehmend von Impfungen abhängig sein", sagte Premier Boris Johnson am Montag in London, nachdem in England nahezu alle Corona-Restriktionen gefallen waren. Derzeit werden Nachtklubs lediglich dazu ermutigt, den sogenannten NHS Covid Pass beim Eintritt zu verlangen.