Kostenlose PCR-Tests bald auch bei niedergelassenen Ärzten

Vorerst werden die Patienten in den meisten Fällen von den Labors per SMS oder Mail über das Ergebnis der Tests verständigt. Wenn das nicht möglich sei, könne die Verständigung in selteneren Fällen auch vom Arzt kommen. Geplant ist aber, dafür eine eigene Plattform zu etablieren, die das dann erledigen soll. Das werde aber noch einige Zeit dauern, hieß es in der Ärztekammer.

Edgar Wutscher, der Obmann der Sektion Allgemeinmedizin in der Ärztekammer, erklärte dazu, dass PCR-Testungen im niedergelassenen Bereich "effektive Ergebnisse" liefern, welche dann 72 Stunden gültig sind. In Zusammenarbeit mit den Labors seien die Ergebnisse in den überwiegenden Fällen innerhalb von 24 Stunden lieferbar. "Im Sinne einer österreichweiten Versorgung mit PCR-Testangeboten ist es natürlich ein folgerichtiger Schritt, dass künftig auch in den Ordinationen der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte kostenlose PCR-Tests angeboten werden", betonte Wutscher in einer Aussendung.