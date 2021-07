World Food Programme: "Wenn Europa den Hunger ignoriert, wird es teuer"

Im Sicherheitsrat habe ich damals gesagt, wir stehen vor Hungersnöten biblischen Ausmaßes. Die sind nicht eingetreten, weil wir reagiert haben. Aber wir stehen nun neuerlich davor.

Und die Milliardäre?

Die kommen jetzt ins Spiel. Weil die Regierungen finanziell an ihren Grenzen sind, bitte ich sie: Tretet vor, nicht jedes Jahr, sondern einmal, jetzt in der Krise! Wir benötigen sechs Milliarden Dollar allein für die 41 Millionen Menschen, die am meisten in Gefahr sind. Letztes Jahr, am Höhepunkt von Covid, stieg der Wert der Unternehmen im Besitz der Milliardäre um 5,2 Milliarden Dollar – täglich. Ich frage also nur nach dem Zuwachs von einem Tag, come on!

Auf dem Höhepunkt von Covid gab es alle 17 Stunden einen neuen Milliardär, manche Unternehmen hatten Wertzuwächse 70 Milliarden Dollar.

Hat einer der bekanntesten Milliardäre auf Ihre Forderung reagiert?

(lacht). Naja, schauen wir mal, wenn sie alle wieder aus dem Weltall zurück sind! Ich hoffe, wir machen in den nächsten Monaten Fortschritte. Wir können Menschen nicht mit Hoffnung, Träumen und dünner Luft ernähren.