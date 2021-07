Studie: Migration nach Europa wird bis 2030 steigen

Bei einer Lockerung der Einwanderungspolitik könnten es rund 4,7 Millionen Menschen sein. "Daraus allerdings abzuleiten, weiter an der Festung Europa zu bauen, wäre ein Trugschluss", so Michael Landesmann, Co-Studienautor und Ökonom am wiiw. Denn auch bei strengeren Zuwanderungsbestimmungen dürften sich laut den Studienergebnissen immer noch 2,5 Millionen Menschen auf den Weg machen. Gründe dafür (Stichwort Push-Faktoren) sehen die Autoren in der weiter auseinanderklaffenden Wohlstandsverteilung, in Kriegen und bewaffneten Konflikten sowie in Folgen des Klimawandels. Der letzte Punkt werde vor allem in Zukunft ein noch wichtigerer Faktor werden, insbesondere für Menschen aus Afrika.