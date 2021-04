„Viele sagen mir, sie wollten nie Asyl“

Das klingt jetzt alles einfach, wie so eine All inclusive Reise. In Wirklichkeit werden diese Kinder großen Gefahren ausgesetzt. Sie können erschossen werden an der iranischen Grenze. Sie werden in Verstecke gepfercht, wo sie unter Umständen ersticken. Es gibt Berichte von sexuellem Missbrauch durch die Schlepper.

Das Tragische an dem Ganzen ist, dass es so eine Kultur gibt in Afghanistan, dass man nicht jammert. Der Vater oder der Großvater hat gesagt ich muss nach Europa, also mach ich das. Und wenn sie dann zu Hause anrufen, sagen sie „alles gut“. Sie erzählen nichts von diesem furchtbaren, jahrelangen Leid, das sie haben. Wir sehen auch viele Selbstmorde von jungen Afghanen in Europa. Aber das wird kaum thematisiert.

Gibt es Migrationsmythen, die wir mittlerweile als wahr annehmen? Die sogenannten Pull-Faktoren (Anreize in ein bestimmtes Land zu wandern, Anm.) werden oft als solche bezeichnet.

Natürlich gibt es auch Pull-Faktoren, aber zuerst kommen die Push-Faktoren. Die Leute gehen ja nicht weg, weil Europa so schön ist, sondern weil sie einen großen Druck zu Hause verspüren. Sei es ökonomischer Druck – dann ist es Wirtschaftsmigration. Oder Krieg und Menschenrechtsverletzungen – dann ist es die Flucht. Dann erst setzen Pull-Faktoren ein. Etwa, dass man in Europa gut lebt.

Und natürlich ist es nicht sinnvoll, alle Leute, die nach Griechenland kommen, sofort in Europa zu verteilen. Weil die Schlepper das nutzen werden. Aber unter menschenwürdigen Bedingungen ein schnelles Asylverfahren durchzuführen – ein klares Ja oder Nein - würde in diesem Fall helfen.

Dass es Pullfaktoren gibt, steht außer Frage. Wir können ja auch nicht Europa als einen Kontinent des Elends darstellen. Natürlich lebt man hier gut. Andererseits nutzen die Schlepper das gezielt. Sie lassen Ankommende Werbung bei Wartenden machen. Ich habe das vor eineinhalb Jahren in Bosnien beobachtet.

Deshalb müsste Europa in seiner Migrationspolitik ja viel früher ansetzen. Man müsste analysieren, was mit den Menschen passiert, lange bevor sie an der europäischen Grenze sitzen.

Gibt es für diese Menschen überhaupt noch ein Zurück?

Viele haben alles verkauft, Schulden gemacht, unglaublich viel auf sich genommen, um nach Europa zu kommen. Gingen sie jetzt zurück, sind sie um ein Vielfaches ärmer als davor. Das Problem ist, dass die Asylverfahren so lange dauern. In der Zwischenzeit haben die Menschen längst den Kontakt zu ihrer Heimat verloren. Wenn ein Mensch schnell zurückgeführt wird, hat das einen didaktischen Effekt im Herkunftsland. Wenn es aber Jahre dauert, wird dort angenommen, er habe etwas angestellt oder versagt.

Wird Österreich von Schleppern als Zielland kommuniziert?

Wirkliche „Zielländer“ gibt es vor allem bei Afghanischen Schleppern. Die meisten afrikanischen Interviewpartner haben mir gesagt, sie wollen nach "L'Europe". Wenn Sie einen durchschnittlichen Österreicher fragen, wo Gambia liegt, weiß er das nicht. Umgekehrt ist es mit Europa ähnlich. Gegoogelt wird am häufigsten nach Italien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien.

Die meisten Leute, mit denen ich in Österreich geredet habe, sagen "ich bin hängengeblieben", weil sie ihre Fingerabdrücke abgegeben haben und daher nicht weiterdurften. Eigentlich wollten sie nach Deutschland oder Skandinavien. Ganz wenige wollten gezielt nach Österreich, weil sie hier schon Verwandte oder Bekannte haben und hoffen, dass sie hier ein kleines Auffangnetz haben.

Was ist der grundlegendste Fehler, den wir in der Migrationsdebatte machen?

Dass man die Migration erst wahrnimmt, wenn sie direkt Kerneuropa betrifft. Damit bekämpft man Symptome, anstatt zu ermitteln, wo der Migrationsdruck entsteht. Der politische Reflex in der EU-Migrationspolitik ist: Abwehr! Das ist Kesselflickerpolitik. Wenn ich eine Grenze zumache, werden die Leute eine andere finden, wenn ich nicht an den Ursachen arbeite.

Trennen wir „Flucht“ nicht genügend von „Migration“?

Wir sehen heute eine vermischte Migration. Alle versuchen über dieselben Wege zu kommen. Zum einen Flüchtlinge, die Anspruch auf Asyl haben, zum anderen Leute, die sich mehr oder weniger freiwillig aufgemacht haben, auf der Suche nach einem besseren Leben. Alle werden in einen Topf geworfen.

Viele, mit denen ich gesprochen habe, sagen mir, sie wollten nie Asyl. Sie wollten hier ein paar Jahre arbeiten, was dazulernen, sich was ansparen und dann heimgehen und eine Existenz gründen. Sie alle landen im Asylverfahren. Das ist teuer für den Staat. Es zermürbt die Betroffenen und oft auch die Aufnahmegesellschaften.

Eine frühe Trennung wäre sinnvoll. Und die Einrichtung einer legalen Wirtschaftsmigration. Wir brauchen die Arbeitskräfte, ein vernünftiges Gastarbeiter-Programm 2.0 statt des dümmlichen Reflexes "Grenzen zu".