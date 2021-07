Milliardäre im All: Die Welt ist ihnen nicht genug

In zwei Tagen ist es soweit: Am Dienstag soll sich Amazon-Chef Jeff Bezos, der mit einem Vermögen von knapp 180 Milliarden US-Dollar wahrscheinlich reichste Mann der Welt, seinen Kindheitstraum erfüllen. Gemeinsam mit drei weiteren Passagieren will der 57-Jährige an Bord einer Rakete seines eigenen Raumfahrtunternehmens Blue Origin ins All fliegen. Davon habe er schon als kleiner Junge geträumt, meinte Bezos bereits im Mai.

Wäre alles nach Plan gelaufen, so würde Bezos am Dienstag zum ersten Menschen werden, der an Bord eines Gefährts seines eigenen Unternehmens in den Weltraum vorstößt. Doch der Brite Richard Branson, mit einem geschätzten Vermögen von vier Milliarden Dollar ein vergleichsweise kleines Licht am Milliardärshimmel, machte ihm einen Strich durch die Rechnung: Am vergangenen Sonntag hob Branson kurzerhand selbst an Bord seines Raumgleiters "VSS Unity" ab und erreichte in knapp 90 Kilometern Höhe für ein paar Minuten Schwerelosigkeit.