Der Mann, der auch in der Schwerelosigkeit einen Schritt voraus ist

Der Tod fliegt immer mit ins All. Aber Elon Musk, Visionär, Tech-Guru, Exzentriker und Milliardär in einer Person, geht auch in der Schwerelosigkeit einen Schritt weiter. "Ich würde gerne auf dem Mars sterben", hatte der mittlerweile 50-Jährige vor Jahren gesagt. Feiner Zusatz: "Nur nicht beim Aufprall."

Seinem Ziel kommt er Schritt für Schritt näher. Der gebürtige Südafrikaner und Wahl-Amerikaner ist nicht nur in Sachen Elektromobilität (Tesla) in der Vorreiterrolle, sondern auch, was die private Raumfahrt betrifft. Während andere Unternehmer wie Richard Branson oder Jeff Bezos ihre Jungfernflüge ins All bejubeln, ist Elon Musk mit seinem Konzern SpaceX bereits Dauergast in den unendlichen Weiten.