Mit Raumfahrt-Technologie und Apps gegen den Hunger

Essen spenden mit einem Klick

Angesetzt wird aber nicht nur bei der Produktion der Nahrungsmittel, sondern auch bei der Bildung. „Wir helfen jungen Menschen, Essen auf den Tisch zu bringen“, beschreibt Kowatsch die Idee hinter dem Projekt „Empact“ (Empowerment and Action), das u.a. Flüchtlingen digitales Know-How vermittelt und dadurch ihre Job-Aussichten erhöht.

Die zentrale Aufgabe des WFP, Hunger zu bekämpfen, unterstützt ein weiteres Projekt, das im „Innovation Accelator“ entwickelt wurde: Die App „Share The Meal“. Smartphone-User können notleidenden Kindern mit nur einem Klick auf einen Spenden-Button eine hochwertige Mahlzeit zukommen lassen, was seit 2015 mehr als 90 Millionen Mal geschah, u. a. im Jemen, in Syrien und in Nigeria (Die App ist in den gängigen Stores erhältlich).

Man freue sich darauf, auch in Zukunft neue Ideen vorgestellt zu bekommen, so Kowatsch, der "Share The Meal" mitentwickelt hat: „Es gibt so viele gute Ideen in der Welt.“

Mehr Informationen über die Arbeit des World Food Programme und Spendenmöglichkeiten finden Sie hier.