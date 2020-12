Keine Lebensmittel mehr in den Müll? So funktioniert das Wegwerf-Verbot

Wie kam es überhaupt zu der Initiative?

Ein Aktionsplan gegen Lebensmittelverschwendung „über die gesamte Wertschöpfungskette“ ist im türkis-grünen Regierungsprogramm vorgesehen. Im Konsumentenschutzausschuss war es allerdings zunächst die FPÖ, die einen Entschließungsantrag einbrachte, der inhaltlich noch über die im Regierungsprogramm vorgesehenen Punkte hinausging. ÖVP und Grüne stimmten im Ausschuss aber dagegen und brachten stattdessen einen eigenen Antrag ein, der mit dem Kapitel im Regierungsprogramm weitgehend ident ist. Dieser Antrag wurde mit der Zustimmung aller Fraktionen angenommen.

Was fehlt im türkis-grünen Aktionsplan?

Der von der FPÖ in den Ausschuss eingebrachte Antrag enthielt einige Vorschläge, die im Antrag der Regierungsfraktionen nicht vorkommen. Darunter etwa das konkrete Ziel, Lebensmittelabfälle bis 2030 zu halbieren. „Ich hoffe, dass wir mit dem Aktionsplan in den nächsten Jahren weit über eine Halbierung hinauskommen“, sagt Ulrike Fischer. Auch eine Datenerhebung in der Landwirtschaft hatten die Blauen vorgeschlagen, „um den vermeidbaren Anteil an Lebensmittelabfällen und -verlusten zu senken“. Dazu Fischer: „Man sollte überlegen, die Landwirtschaft zusätzlich einzubinden. Aber Landwirte neigen ohnehin dazu, möglichst wenig wegzuwerfen. Wenn wir uns alle verhalten würden wie unsere Bauern, wären die Probleme weitaus geringer.“

Was für Nachhaltigkeitsexperten Wildenberg jedenfalls fehlt, ist, neben dem Handel vor allem den Bereich Außer-Haus-Verpflegung in den Aktionsplan zu inkludieren. Denn hier fallen mit 300.000 Tonnen fast drei Mal so viele Lebensmittelabfälle wie im Handel an.