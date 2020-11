Gastronomie-Lockdown bringt Lebensmittelbranche in Bedrängnis

Bei Rindfleisch fehle die Gastronomie und Hotellerie als Abnehmer, Zuhause werde davon nicht so viel gekocht, sagte der Abteilungsleiter "Tierische Erzeugnisse" der Landwirtschaftskammer Österreich, Adolf Marksteiner, zur APA. Beim zweiten Corona-Lockdown im Vergleich zum Ersten fehle diesmal der positive Ausblick für den Tourismus.

Diese "relative Unsicherheit" über die weitere Entwicklung der Coronapandemie in den nächsten Monaten zeige sich auch auf den Agrarmärkten, so der Landwirtschaftsexperte. "Es legt sich niemand Ware auf Lager, wenn er nicht weiß, wann er es braucht." Die Versorgungslage sei "reichlich, zu gedrückten und schlechten Preisen", so der Landwirtschaftskammer-Vertreter. Gute Nachfrage gebe es aber beispielsweise bei Saisongemüse, Eiern und Martinigänsen.

Der Gastro-Lockdown trifft auch den Lebensmittel-Zertifizierer Fairtrade. "Ein Drittel des Fairtrade-Kaffeeumsatzes wird in der Gastronomie gemacht", sagte Fairtrade-Österreich-Chef Hartwig Kirner zur APA. Der Lebensmittelhandel mache beim Kaffeeabsatz aber die "Lockdown-Effekte" in der Gastronomie mehr als wett. Insgesamt erwartet die Organisation trotz Coronakrise heuer ein Wachstum. Der Umsatz mit Fairtrade zertifizierten Produkten in Österreich lag im Jahr 2019 bei 351 Mio. Euro.